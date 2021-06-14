 Євро-2020. Іспанія - Швеція 0:0. Як це було | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Євро-2020. Іспанія - Швеція 0:0. Як це було

Вчора 23:57 2817 0
Євро-2020. Іспанія - Швеція 0:0. Як це було
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група E
14 червня, 2021

Іспанія - Швеція 0:0
Ла-Картуха, Севілья
Головний арбітр - Славко Вінчич(Словаччина)
Євро-2020 Склади команд Де дивитися чемпіонат Європи
Група A Група B Група C Група D Група E Група F

Матч завершено! Швеція все ж втримала нічию в матчі проти збірної Іспанії у першому турі Євро-2020.

90' Тьяго навішував з кутового, Морено головою пробивав, але повз ворота пролетів м'яч.

90' Альба знову класно прорвався у штрафний майданчик і виконував навіс, Сарабія не дуже сильний удар наніс і Ольсен зафіксував м'яч в руках.

90' Сарабія класно навішував з правого флангу, Морено відклеївся від захисника і пробивав майже в притул, але Ольсен знову врятував свою команду!

90' Шість хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Альба прострілював небезпечно на Морено, але форвард Вільярреала не зміг у боротьбі завдати влучного удару по воротах. Після завершення епізоду суддя зафіксував офсайд.

88' Заміна в складі збірної Іспанії. Замість Коке гру продовжив Фабіан Руїс.

87' Ларссон класно підставився під Сарабію і заробив штрафний біля свого штрафного майданчику.

85' Морено виконував навіс у штрафний майданчик, але м'яч пролетів повз усіх і вийшов за межі поля.

84' Подвійна заміна відбулася в складі збірної Швеції. Замість травмованого Ольссена та Форсберга на поле вийшли Каюсте та Бенгтссон.

83' Ольссен знову на газоні опинився. Все ж таки потребує заміну захисник шведської команди.

81' Оярсабаль прорвався у штрафний майданчик і виконував простріл, але знову захисники збірної Швеції вибили м'яч подалі.

79' Сарабія виконував подачу в штрафний майданчик, але Ольсен вийшов з воріт та вибив м'яч подалі.

77' Педрі та Ольссон зіткнулися біля штрафного майданчику збірної Швеції. Обидва футболісти на газоні, потрібна допомога медиків.

75' Вимушена заміна в гостьової команди. Замість травмованого Люстіга на поле вийшов Еміль Крафт.

74' Люстіг опинився на газоні. Пошкодження в захисника збірної Швеції.

73' Ще дві заміни в складі збірної Іспанії. Замість Ольмо та Торреса на поле вийшли Морено та Оярсабаль.

71' Продовжують насідати іспанці, але створити дійсно гольовий момент не вдається.

69' Тепер дві заміни в складі збірної Швеції. Замість Ісака та Берга на поле вийшли Кайсон та Классон.

67' Ольмо з льоту пробивав з-за меж штрафного майданчику, але вийшло невдало.

66' Подвійна заміна в складі збірної Іспанії. Замість Родрі та Морати на поле вийшли Тьяго та Сарабія.

64' Берг намагався головою підробити м'яч в боротьбі з Торресом і Лапортом, однак іспанці без проблем відібрали м'яч.

62' Закидання чергове пішло на Ольмо, але на цей раз передачу перехопив Люстіг.

60' Ісак класно накрутив двох захисників у штрафному майданчику збірної Іспанії і дивом прострілив на Берга. Дивом форвард збірної Швеції не влучив по порожнім вороотам! Другий гольовий момент від шведів!

58' Берг на фланзі боровся з Льоренте, але зміг лише аут заробити.

56' Альба виконував чергову подачу в штрафний майданчик суперника, але Люстіг заблокував цю передачу.

54' Люстіг за розмови з арбітром отримав жовту картку!

53' Льоренте намагвся виконати закидання на Ольмо в штрафний майданчик, але Ольсен вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

51' Альба виконував подачу з лівого флангу, але Ліндельоф головою вибив м'яч в аут.

49' Мората з-за меж штрафного майданчику пробивав, але м'яч пройшов трохи повз ворота.

48' Ісак класно на дриблінгу пішов від декількох гравців збірної Іспанії, Мората знову порушив правила.

47' Мората пресингував Люстіга, але сфолив у штрафному майданчику збірної Швеції.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Іспанії та Швеція не забили голів у першій половині гри, хоча домінування господарів неймовірне.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Ольмо пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Ольсен парирував цей удар. Ще один неймовірний сейв від голкіпера збірної Швеції.

42' Ісаку вдалося зачепитися за м'яч у штрафному майданчику і навіть пробивав по воротах форвард, але оборонець збірної Іспанії дивом врятував свою команду і снаряд відскочив у стійку.

40' Ісак намагався запресингувати Сімона, проте голкіпер збірної Іспанії без проблем віддав передачу вперед.

38' Альба виконував закидання у штрафний майданчик, Даніельсон помилився і Мората в підсумку виходив сам на сам з голкіпером, але форвард іспанської збірної пробив трохи повз дальню стійку. Пощастило зараз гостям.

37' Пішла подача з корнеру, але іспанці без проблем відбилися.

36' Ларссон виконував подачу з правого флангу, м'яч почав летіти у напрямку воріт, але Сімон перевів снаряд на кутовий.

34' Льоренте класним пасом розірвав оборону збірної Швеції, але Коке трохи не встиг до м'яча. Ольсен вчасно вийшов з воріт і врятував свою команду.

32' Форсберг намагався запустити вперед Ісака, але цю передачу перехопили захисники збірної Іспанії.

30' Альба виконував крос у центр штрафного майданчику, Ольмо намагався пропустити м'яч, але в підсумку від хавбека снаряд пішов за межі поля.

28' Ольмо класний простріл виконував у штрафний майданчик, Коке класно відірвався від захисника і пробивав з льоту, але м'яч пішов вище воріт.

26' Пішла подача з корнеру, але Торрес у боротьбі не зміг акцентований удар нанести.

25' Льоренте виконував простріл з правого флангу, але Ольссон перевів м'яч на кутовий.

24' Мората відібрав м'яч у Екдаля у центрі поля і хавбек збірної Швеції був змушений фолити.

23' Коке у штрафному майданчику вискочив з-за спини двох захисників і наносив удар, але вийшло трохи неточно.

21' Форсберг з дальньої дистанції пробивав, але м'яч вище воріт полетів. Перша спроба від гостей завдати удар по воротах.

19' Взагалі нічого не виходить у шведів у атаці, ні позиційних наступів ні контратак ми не спостерігаємо.

17' Ще одне закидання у штрафний майданчик збірної Швеції відбулося, але м'яч пролетів абсолютно усіх гравців і вийшов за межі поля.

16' Коке виконував класну подачу у штрафний майданчик, Ольме пробив головою, але Ольсен у чудовому стрибку врятував свою команду.

15' Контролює збірна Іспанії м'яч в центрі поля, але поки важко прорвати оборону господарям.

13' Торрес класно вирізав у штрафний майданчик на Морату, але Даніельсон виграв боротьбу в іспанського форварда.

12' Навішував Коке у штрафний майданчик, але шведські оборонці знову відводять загрозу від своїх воріт.

11' Ольмо на правому фланзі збили. Небезпечний штрафний для збірної Іспанії.

10' Льоренте виконав простріл з правого флангу, але Даніельссон без проблем вибив м'яч подалі від своїх воріт.

9' Насідають господарі з перших хвилин, шведи поки відбиваються.

7' Пішла подача з корнера, м'яч відскочив до Ольмо, але хавбек збірної Іспанії пробив вище воріт.

6' Альба з лівого флангу виконував простріл, але м'яч пролетів повз усіх гравців збірної Іспанії. Даніельсон вирішив не ризикувати і вибив м'яч на кутовий.

4' Пішла подача з корнера, але захисники збірної Швеції винесли м'яч подалі. На підбиранні перші іспанці.

3' Торрес виконував подачу з правого флангу, але м'яч рикошетом від гравця збірної Швеції пішов на кутовий.

2' Контролює збірна Іспанії м'яч з перших хвилин, зрозуміло, хто першим номером буде виступати сьогодні.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Іспанії!

Лунає гімн Швеції!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Іспанії зіграє з Швецією у першому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у понеділок, 14 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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