 Мората та Ольмо у старті Іспанії на матч проти Швеції | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Мората та Ольмо у старті Іспанії на матч проти Швеції

Сьогодні 21:26 196 0
Стали відомі стартові склади команд
Мората та Ольмо у старті Іспанії на матч проти Швеції
#Іспанія, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Іспанія розпочинає Євро-2020 домашнім матчем проти Швеції.

Актуально: Іспанія - Швеція: Де дивитися матч Євро-2020

Стартові склади команд: 

Іспанія: Сімон – М. Льоренте, Ляпорт, П. Торрес, Альба – Коке, Родрі, Педрі – Ф. Торрес, Мората, Ольмо

Запасні: Де Хеа, Санчес, Аспілікуета, Д. Льоренте, Морено, Алькантара, Гарсія, Гайя, Руїс, Траоре, Оярсабаль, Сарабія

Швеція: Олсен – Лустіг, Ліндельоф, Даніельссон, Аугустінссон – С. Ларссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг – Берг, Ісак

Запасні: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенсон, Еландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Є. Ларссон, Каюсте

Матч відбудеться у Севільї на стадіоні Ла Картуха. Початок о 22:00.

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