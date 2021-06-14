Мората та Ольмо у старті Іспанії на матч проти Швеції

Джерело - Чемпіон.
Іспанія розпочинає Євро-2020 домашнім матчем проти Швеції.
Актуально: Іспанія - Швеція: Де дивитися матч Євро-2020
Стартові склади команд:
Іспанія: Сімон – М. Льоренте, Ляпорт, П. Торрес, Альба – Коке, Родрі, Педрі – Ф. Торрес, Мората, Ольмо
Запасні: Де Хеа, Санчес, Аспілікуета, Д. Льоренте, Морено, Алькантара, Гарсія, Гайя, Руїс, Траоре, Оярсабаль, Сарабія
Швеція: Олсен – Лустіг, Ліндельоф, Даніельссон, Аугустінссон – С. Ларссон, Ольссон, Екдаль, Форсберг – Берг, Ісак
Запасні: Йонссон, Нордфельдт, Бенгтссон, Свенсон, Еландер, Сема, Крафт, Классон, Янссон, Квайсон, Є. Ларссон, Каюсте
Матч відбудеться у Севільї на стадіоні Ла Картуха. Початок о 22:00.