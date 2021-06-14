Євро-2020. Іспанія - Швеція 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат Європи 2020, Група E 14 червня, 2021 Іспанія - Швеція 0:0 Ла-Картуха, Севілья Головний арбітр - Славко Вінчич(Словаччина)

Завершується перший тайм! Збірна Іспанії та Швеція не забили голів у першій половині гри, хоча домінування господарів неймовірне.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Ольмо пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Ольсен парирував цей удар. Ще один неймовірний сейв від голкіпера збірної Швеції.

42' Ісаку вдалося зачепитися за м'яч у штрафному майданчику і навіть пробивав по воротах форвард, але оборонець збірної Іспанії дивом врятував свою команду і снаряд відскочив у стійку.

40' Ісак намагався запресингувати Сімона, проте голкіпер збірної Іспанії без проблем віддав передачу вперед.

38' Альба виконував закидання у штрафний майданчик, Даніельсон помилився і Мората в підсумку виходив сам на сам з голкіпером, але форвард іспанської збірної пробив трохи повз дальню стійку. Пощастило зараз гостям.

37' Пішла подача з корнеру, але іспанці без проблем відбилися.

36' Ларссон виконував подачу з правого флангу, м'яч почав летіти у напрямку воріт, але Сімон перевів снаряд на кутовий.

34' Льоренте класним пасом розірвав оборону збірної Швеції, але Коке трохи не встиг до м'яча. Ольсен вчасно вийшов з воріт і врятував свою команду.

32' Форсберг намагався запустити вперед Ісака, але цю передачу перехопили захисники збірної Іспанії.

30' Альба виконував крос у центр штрафного майданчику, Ольмо намагався пропустити м'яч, але в підсумку від хавбека снаряд пішов за межі поля.

28' Ольмо класний простріл виконував у штрафний майданчик, Коке класно відірвався від захисника і пробивав з льоту, але м'яч пішов вище воріт.

26' Пішла подача з корнеру, але Торрес у боротьбі не зміг акцентований удар нанести.

25' Льоренте виконував простріл з правого флангу, але Ольссон перевів м'яч на кутовий.

24' Мората відібрав м'яч у Екдаля у центрі поля і хавбек збірної Швеції був змушений фолити.

23' Коке у штрафному майданчику вискочив з-за спини двох захисників і наносив удар, але вийшло трохи неточно.

21' Форсберг з дальньої дистанції пробивав, але м'яч вище воріт полетів. Перша спроба від гостей завдати удар по воротах.

19' Взагалі нічого не виходить у шведів у атаці, ні позиційних наступів ні контратак ми не спостерігаємо.

17' Ще одне закидання у штрафний майданчик збірної Швеції відбулося, але м'яч пролетів абсолютно усіх гравців і вийшов за межі поля.

16' Коке виконував класну подачу у штрафний майданчик, Ольме пробив головою, але Ольсен у чудовому стрибку врятував свою команду.

15' Контролює збірна Іспанії м'яч в центрі поля, але поки важко прорвати оборону господарям.

13' Торрес класно вирізав у штрафний майданчик на Морату, але Даніельсон виграв боротьбу в іспанського форварда.

12' Навішував Коке у штрафний майданчик, але шведські оборонці знову відводять загрозу від своїх воріт.

11' Ольмо на правому фланзі збили. Небезпечний штрафний для збірної Іспанії.

10' Льоренте виконав простріл з правого флангу, але Даніельссон без проблем вибив м'яч подалі від своїх воріт.

9' Насідають господарі з перших хвилин, шведи поки відбиваються.

7' Пішла подача з корнера, м'яч відскочив до Ольмо, але хавбек збірної Іспанії пробив вище воріт.

6' Альба з лівого флангу виконував простріл, але м'яч пролетів повз усіх гравців збірної Іспанії. Даніельсон вирішив не ризикувати і вибив м'яч на кутовий.

4' Пішла подача з корнера, але захисники збірної Швеції винесли м'яч подалі. На підбиранні перші іспанці.

3' Торрес виконував подачу з правого флангу, але м'яч рикошетом від гравця збірної Швеції пішов на кутовий.

2' Контролює збірна Іспанії м'яч з перших хвилин, зрозуміло, хто першим номером буде виступати сьогодні.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Іспанії!

Лунає гімн Швеції!

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Збірна Іспанії зіграє з Швецією у першому турі Євро-2020.

Матч відбудеться у понеділок, 14 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.