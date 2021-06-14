Євро-2020. Іспанія - Швеція 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи 2020, Група E
|14 червня, 2021
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Іспанія - Швеція 0:0
|Ла-Картуха, Севілья
|Головний арбітр - Славко Вінчич(Словаччина)
|Євро-2020
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Завершується перший тайм! Збірна Іспанії та Швеція не забили голів у першій половині гри, хоча домінування господарів неймовірне.
45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.
44' Ольмо пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Ольсен парирував цей удар. Ще один неймовірний сейв від голкіпера збірної Швеції.
42' Ісаку вдалося зачепитися за м'яч у штрафному майданчику і навіть пробивав по воротах форвард, але оборонець збірної Іспанії дивом врятував свою команду і снаряд відскочив у стійку.
40' Ісак намагався запресингувати Сімона, проте голкіпер збірної Іспанії без проблем віддав передачу вперед.
38' Альба виконував закидання у штрафний майданчик, Даніельсон помилився і Мората в підсумку виходив сам на сам з голкіпером, але форвард іспанської збірної пробив трохи повз дальню стійку. Пощастило зараз гостям.
37' Пішла подача з корнеру, але іспанці без проблем відбилися.
36' Ларссон виконував подачу з правого флангу, м'яч почав летіти у напрямку воріт, але Сімон перевів снаряд на кутовий.
34' Льоренте класним пасом розірвав оборону збірної Швеції, але Коке трохи не встиг до м'яча. Ольсен вчасно вийшов з воріт і врятував свою команду.
32' Форсберг намагався запустити вперед Ісака, але цю передачу перехопили захисники збірної Іспанії.
30' Альба виконував крос у центр штрафного майданчику, Ольмо намагався пропустити м'яч, але в підсумку від хавбека снаряд пішов за межі поля.
28' Ольмо класний простріл виконував у штрафний майданчик, Коке класно відірвався від захисника і пробивав з льоту, але м'яч пішов вище воріт.
26' Пішла подача з корнеру, але Торрес у боротьбі не зміг акцентований удар нанести.
25' Льоренте виконував простріл з правого флангу, але Ольссон перевів м'яч на кутовий.
24' Мората відібрав м'яч у Екдаля у центрі поля і хавбек збірної Швеції був змушений фолити.
23' Коке у штрафному майданчику вискочив з-за спини двох захисників і наносив удар, але вийшло трохи неточно.
21' Форсберг з дальньої дистанції пробивав, але м'яч вище воріт полетів. Перша спроба від гостей завдати удар по воротах.
19' Взагалі нічого не виходить у шведів у атаці, ні позиційних наступів ні контратак ми не спостерігаємо.
17' Ще одне закидання у штрафний майданчик збірної Швеції відбулося, але м'яч пролетів абсолютно усіх гравців і вийшов за межі поля.
16' Коке виконував класну подачу у штрафний майданчик, Ольме пробив головою, але Ольсен у чудовому стрибку врятував свою команду.
15' Контролює збірна Іспанії м'яч в центрі поля, але поки важко прорвати оборону господарям.
13' Торрес класно вирізав у штрафний майданчик на Морату, але Даніельсон виграв боротьбу в іспанського форварда.
12' Навішував Коке у штрафний майданчик, але шведські оборонці знову відводять загрозу від своїх воріт.
11' Ольмо на правому фланзі збили. Небезпечний штрафний для збірної Іспанії.
10' Льоренте виконав простріл з правого флангу, але Даніельссон без проблем вибив м'яч подалі від своїх воріт.
9' Насідають господарі з перших хвилин, шведи поки відбиваються.
7' Пішла подача з корнера, м'яч відскочив до Ольмо, але хавбек збірної Іспанії пробив вище воріт.
6' Альба з лівого флангу виконував простріл, але м'яч пролетів повз усіх гравців збірної Іспанії. Даніельсон вирішив не ризикувати і вибив м'яч на кутовий.
4' Пішла подача з корнера, але захисники збірної Швеції винесли м'яч подалі. На підбиранні перші іспанці.
3' Торрес виконував подачу з правого флангу, але м'яч рикошетом від гравця збірної Швеції пішов на кутовий.
2' Контролює збірна Іспанії м'яч з перших хвилин, зрозуміло, хто першим номером буде виступати сьогодні.
1' Матч розпочався!
Тепер звучить гімн Іспанії!
Лунає гімн Швеції!
Команди виходять на поле!
Визначилися стартові склади команд.
Збірна Іспанії зіграє з Швецією у першому турі Євро-2020.
Матч відбудеться у понеділок, 14 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.