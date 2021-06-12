Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр

Матч відбудеться 13 червня

Джерело - Чемпіон.

13 червня на Йохан Кройфф Арені у Амстердамі збірна України проведе перший матч на Євро-2020 проти Нідерландів. Початок матчу о 22:00.

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