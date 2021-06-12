 Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр

Сьогодні 00:02 7001 1
Матч відбудеться 13 червня
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
#Євро-2020, #Збірна України, #Збірна Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

13 червня на Йохан Кройфф Арені у Амстердамі збірна України проведе перший матч на Євро-2020 проти Нідерландів. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

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