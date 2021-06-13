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Шевченко визначився із заявкою на матч з Нідерландами

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Шевченко визначився із заявкою на матч з Нідерландами
#Шевченко, #Україна, #Нідерланди

Джерело - Чемпіон.

Стала відома заявка збірної України на стартовий матч Євро-2020 проти Нідерландів.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - Шахтар).

Захисники: Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі - Динамо), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва - Шахтар).

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Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос (обоє - Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (обоє - Динамо), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Матч відбудеться сьогодні, 13 червня. Початок о 22:00.

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