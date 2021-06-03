 Збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі
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Збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі

Сьогодні 22:51 342 0
Збірна України зіграла другий матч в рамках підготовки до чемпіонату Європи
Збірна України перемогла Північну Ірландію у контрольному матчі
#Україна, #Північна Ірландія

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в рамках підготовки до чемпіона Європи зіграла контрольний поєдинок із командою Північної Ірландії.

Матч завершився мінімальною перемогою українців з рахунком 1:0.

Єдиний у матчі гол був забитий на 10-й хвилині матчу, коли Зубков головою замкнув передачу Караваєва з флангу.

Товариський матч

03 червня

Україна – Північна Ірландія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Зубков

Україна: Бущан, Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук (Степаненко, 76), Маліновський, Шапаренко (Судаков, 72), Ярмоленко (к), Зубков (Марлос, 46), Яремчук (Бєсєдін, 46).

Запасні: Трубін, Попов, Кривцов, Пятов, Макаренко, Довбик, Лєднєв, Безус.

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Баллард, Кеткарт, Браун (Макклелланд, 89), Фергюсон (Сміт, 68), Макнейр, Макканн (Уайт, 81), Даллас (к) (Чарльз, 89), Севілл, Мадженніс (Лафферті, 61), Макгінн (Томпсон, 46).

Запасні:  Г'юз, Бредлі, Маккалмонт, Гелбрейт, Бойс.

Попереджені: Бєсєдін (90+2) — Макнейр (90+3).

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