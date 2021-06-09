Де Лігт може пропустити матч зі збірною України

Де Лігт пошкодив пах на тренуванні

Захисник збірної Нідерландів Маттейс де Лігт ризикує не зіграти в матчі 1-го туру групового етапу Євро-2020 проти України.

Про це повідомляє AD.nl.

21-річний гравець Ювентуса вранці 9 червня розпочав тренування в загальній групі нідерландців, але відмовився взяти участь у двосторонньому матчі.

Медичний персонал помаранчевих спробує підготувати футболіста до 13 червня, коли і відбудеться зустріч з українцями, але поки рано говорити, що це вдасться.

6 червня Де Лігт пошкодив пах на тренуванні збірної Нідерландів.

Раніше повідомлялося, що хавбек нідерландців Ван де Бек пропустить Євро через травму.