Де Йонг: У збірної України хороша організація гри

Гравці збірної України показують солідний футбол і є серйозним суперником.

Про це заявив хавбек збірної Нідерландів Френкі де Йонг.

"Ми дивилися відео по Україні, і я знаю деяких гравців цієї команди. Я бачив, як вони грали. Вважаю, що це хороша команда, з дуже якісним складом. Їх відрізняє організація гри. Вони показують солідний футбол, так що це серйозний суперник.

Ми повинні рости під час турніру. На мій погляд, якщо ми зловимо свій ритм, то у нас буде хороший шанс. Я не думаю, що ми фаворити, але якщо все піде добре, то ми володіємо всіма потрібними якостями, щоб поборотися за титул.

У плані командного духу у нас все добре. Нам дуже весело разом, але що більш важливо - на поле ми боремося один за одного. Так було завжди з того часу, як я в команді", - зазначив Де Йонг.