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Де Йонг: У збірної України хороша організація гри

Вчора 23:24 211 0
Півзахисник - про очікування від матчу з українцями
Де Йонг: У збірної України хороша організація гри
#Де Йонг, #Україна

Джерело - УЄФА.

Гравці збірної України показують солідний футбол і є серйозним суперником.

Про це заявив хавбек збірної Нідерландів Френкі де Йонг.

"Ми дивилися відео по Україні, і я знаю деяких гравців цієї команди. Я бачив, як вони грали. Вважаю, що це хороша команда, з дуже якісним складом. Їх відрізняє організація гри. Вони показують солідний футбол, так що це серйозний суперник.

Ми повинні рости під час турніру. На мій погляд, якщо ми зловимо свій ритм, то у нас буде хороший шанс. Я не думаю, що ми фаворити, але якщо все піде добре, то ми володіємо всіма потрібними якостями, щоб поборотися за титул.

У плані командного духу у нас все добре. Нам дуже весело разом, але що більш важливо - на поле ми боремося один за одного. Так було завжди з того часу, як я в команді", - зазначив Де Йонг.

Нагадаємо, матч Нідерланди - Україна відбудеться у неділю, 13 червня, на Йохан Кройфф Арені в Амстердамі. Початок - 22:00.

Раніше Де Бур повідомив про те, що Маттейс Де Лігт пропустить матч проти України.

Нагадаємо, вболівальники збірної Нідерланди вимагають від де Бура грати за схемою 4-3-3.

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