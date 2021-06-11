Став відомий розмір преміальних збірної Німеччини у разі перемоги на Євро-2020

Гравці збірної Німеччини мають додатковий стимул для успішного виступу на Євро-2020

Кожен футболіст збірної Німеччини отримає 400 тис євро у разі перемоги на чемпіонаті Європи.

Про це повідомив генеральний директор Бундестім Олівер Біргофф.

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Повна заявка складається з 26 гравців, тобто загальна сума перевищить 10 млн євро. Ця "непристойна" цифра обурила німецький народ. Країна зазнала збитків у часи пандемії, тому такі витрати на футбол виглядають невиправданими. Три роки тому за перемогу на чемпіонаті світу обіцяли по 350 тисяч на гравця. Підсумок – ганебний виліт на груповій стадії.

На Євро-2020 Німеччина потрапила в одну групу з Францією, Португалією та Угорщиною.