 Євро-2020. Франція - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Франція - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Сьогодні 10:10 326 0
Франція - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група F
15 червня, 2021

Франція - Німеччина
Альянц Арена, Мюнхен

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У вівторок 15 червня Мюнхені на стадіоні Альянц Арена відбудеться поєдинок 1-го туру групи F Чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Франції та Німеччини.

Франція

Національна збірна Франції змогла дійти до фіналу на попередньому чемпіонаті Європи, який був для неї домашнім, а також виграти чемпіонат Світу в Росії. На майбутній турнір "триколірні" їдуть в ролі головного фаворита на думку букмекерів. Однак, на груповому етапі команді Дідьє Дешама доведеться зіткнутися з такими командами, як Німеччина, Португалія і Угорщина. Потрапивши в "групу смерті", французи зобов'язані брати очки в кожному матчі. Але перемогти Німеччину в Мюнхені - завдання не з легких.

Заявка команди

Воротарі: Юго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Олімпік), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Люка Дінь (Евертон), Лео Дюбуа (Ліон), Лукас Ернандес (Баварія), Преснель Кімпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севілья), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Баварія), Рафаель Варан (Реал), Кюрт Зума (Челсі).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі), Тома Лемар (Атлетіко), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адріен Рабьо (Ювентус), Мусса Сіссоко (Тоттенгем), Корентен Толіссо (Баварія).

Нападники: Віссам Бен-Йеддер (Монако), Карім Бензема (Реал), Кінгслі Коман (Баварія), Усман Дембеле (Барселона), Олівье Жіру (Челсі), Антуан Грізманн (Барселона), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам (Боруссія Менхенгладбах).

Німеччина

Національна збірна Німеччини на Євро-2016 стала третьою, поступившись Франції з рахунком 0:2 в півфіналі, а на чемпіонаті світу в Росії і зовсім не вийшла з групи. Уже заздалегідь відомо, що для Йоахіма Лева цей турнір стане останнім біля керма німецької команди. Проте, молодь, яка провалилася на мундіалі, вже підросла і набралася досвіду. Німеччину теж цілком можна вважати одним з головних фаворитів турніру, але на групових етапах великих турнірів ця збірна часто має великі проблеми.

Заявка команди

Воротарі: Мануель Нойер (Баварія), Бернд Лено (Арсенал), Кевін Трапп (Айнтрахт).

Захисники: Маттіас Гінтер (Боруссія Менхенгладбах), Антоніо Рюдігер (Челсі), Робін Госенс (Аталанта), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робін Кох (Лідс), Ніклас Зюле (Баварія).

Півзахисники: Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Тоні Кроос (Реал), Емре Джан (Боруссія Дортмунд), Йосуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Джамал Мусіала (Баварія), Серж Гнабрі (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Кай Хаверц (Челсі), Йонас Хофманн (Боруссія Менхенгладбах), Лерой Сане (Баварія), Флоріан Нойхаус (Боруссія Менхенгладбах).

Нападники: Тімо Вернер (Челсі), Кевін Фолланд (Монако).

Чемпіонати Європи

Для французької збірної це десятий Євро в історії і восьмий поспіль. Востаннє фінальна стадія чемпіонату Європи відбулася без французів 1988 року.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1984, 2000)

Німці грають у фінальній стадії 13-й раз поспіль. Відтоді як збірна ФРН провалила першу спробу і не потрапила на ЧЄ-1968 жоден чемпіонат Європи не обходився без Німеччини.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1972, 1980, 1996)

Історія протистоянь

Команди 31 раз грали між собою. Німеччина здобула дев'ять перемог, Франція - 14. На великих міжнародних турнірах суперники зустрічалися 7 разів: французи відсвяткували 3 перемоги, німці - дві, і ще дві гри завершилася внічию.

Цифри та факти

• Німці тричі вигравали чемпіонат Європи - в 1972, 1980 і 1996 роках - і ще три рази грали в фіналі;

• Французи - чинні чемпіони світу;

• Збірні Франції та Німеччини потрапили в одну групу вперше в історії чемпіонатів Європи та світу.

• Дешам перемагав на чемпіонатах світу (1998) і Європи (2000) як футболіст і тепер може зробити це як тренер;

• Тренерська статистика Дешама в матчах з Німеччиною: В3 Н2 П2. Лев проти Франції: В2 Н2 П4;

• Збірна Німеччини 26-й раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори дають обом командам приблизно одинакові шанси на перемогу. Тріумф Німеччини - 2,90, коефіцієнт на перемогу Франції - 2,69.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції 2:1

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