Туреччина - Італія: Відомі стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 червня, відбудеться матч першому туру групи А чемпіонату Європи з футболу Туреччина - Італія.
Матч-відкриття розпочнеться о 22:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Туреччина: Чакир - Челік, Деміраль, Сьоюнджу, Мераш - Йокушлу, Туфан - Язиджи, Чалханоглу, Караман - Їлмаз.
Запасні: Гюнок, Баїндир, Ундер, Токьоз, Антальяли, Кабак, Унал, Кьокчю, Каведжі, Айхан, Мулдур, Дервішоглу.
Актуально: Євро-2020. Туреччина - Італія: онлайн-трансляція матчу в групі A. LIVE
Італія: Доннарумма - Флоренці, Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола - Барелла, Жоржінью, Локателлі - Берарді, Іммобіле, Інсіньє.
Запасні: Сірігу, Мерет, Ді Лоренцо, Белотті, Пессіна, Емерсон, К'єза, Ачербі, Крістанте, Бернардескі, Распадорі, Бастоні.