 Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр

Сьогодні 13:46 3941 1
Матч відбудеться 13 червня
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
#Євро-2020, #Збірна України, #Збірна Нідерландів

Джерело - Чемпіон.

13 червня на Йохан Кройфф Арені у Амстердамі збірна України проведе перший матч на Євро-2020 проти Нідерландів. Початок матчу о 22:00.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Також, збірна Нідерландів втратила півзахисника перед стартом Євро-2020.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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