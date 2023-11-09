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Вайлдер: Роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом

Вайлдер розповів про можливе продовження кар'єри
Сьогодні 10:21 144 0
Вайлдер: Роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом
Фото: Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон cвіту в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хотів би спробувати свої сили в UFC.

Про це американець сказав для Blue Blood Sports TV.

   Руїс: Хочу зустрітися з Чжилеєм, Джошуа або Вайлдером

"Я роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом. У рукавичках вагою 4 унції я буду небезпечним чоловіком в UFC...Мені хочеться схопити та кинути велике тіло, вилізти на нього та вибити все лайно", – сказав Вайлдер

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