Вайлдер: Роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом

Колишній чемпіон cвіту в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хотів би спробувати свої сили в UFC.

Про це американець сказав для Blue Blood Sports TV.

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"Я роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом. У рукавичках вагою 4 унції я буду небезпечним чоловіком в UFC...Мені хочеться схопити та кинути велике тіло, вилізти на нього та вибити все лайно", – сказав Вайлдер