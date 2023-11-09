Вайлдер: Роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон cвіту в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хотів би спробувати свої сили в UFC.
Про це американець сказав для Blue Blood Sports TV.
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"Я роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом. У рукавичках вагою 4 унції я буду небезпечним чоловіком в UFC...Мені хочеться схопити та кинути велике тіло, вилізти на нього та вибити все лайно", – сказав Вайлдер
‼️ Deontay Wilder has declared that he intends to cross over to MMA and fight in the UFC before he retires: “I'm thinking about doing both, UFC and boxing. I'll be a dangerous man in the UFC with 4oz gloves… I feel like picking up a big body and slamming him, then getting on top…— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 8, 2023
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