Вайлдер: Роздумую над тим, щоб займатися і UFC, і боксом

Колишній чемпіон cвіту в надважкій вазі Деонтей Вайлдер хотів би спробувати свої сили в UFC.

Про це американець сказав для Blue Blood Sports TV.

‼️ Deontay Wilder has declared that he intends to cross over to MMA and fight in the UFC before he retires: “I'm thinking about doing both, UFC and boxing. I'll be a dangerous man in the UFC with 4oz gloves… I feel like picking up a big body and slamming him, then getting on top…