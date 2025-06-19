Тренер Ювентуса – про запрошення до Трампа: Було приємно

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про запрошення до Дональда Трампа під час клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить Gazzetta dello Sport.

"Дуже приємно. Нас запросили у Білий дім – це те, чого ви не робите щодня", – сказав Тудор.

За повідомленням газети, ФІФА заборонила відповідати Тудору на післяматчевій пресконференції про те, що він відчував, коли розмовляв із Трампом про війну (не уточнено яку саме, – прим.).

Також хорват підбив підсумки розгромної перемоги команди над Аль-Айном.

"Наш підхід завжди однаковий. Ми готуємось, як можемо, а потім нам потрібно відновлюватись, адже єдине, що має значення – наступний матч. Нам є де покращувати свою гру, адже ми не маємо так страждати під час контратак суперників. Напрямок розвитку – правильний, але завжди є місце прогресу", – резюмував Тудор.

У наступному турі Ювентус зіграє проти марокканського Відаду – зустріч відбудеться 22 червня о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що нападник Ювентуса відмовив клубам Саудівської Аравії заради трансферу в Мілан.