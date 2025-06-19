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Тренер Ювентуса – про запрошення до Трампа: Було приємно

Володимир Максименко — 19 червня 2025, 08:10
Тренер Ювентуса – про запрошення до Трампа: Було приємно
Ігор Тудор
Ювентус

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про запрошення до Дональда Трампа під час клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить Gazzetta dello Sport.

"Дуже приємно. Нас запросили у Білий дім – це те, чого ви не робите щодня", – сказав Тудор.

За повідомленням газети, ФІФА заборонила відповідати Тудору на післяматчевій пресконференції про те, що він відчував, коли розмовляв із Трампом про війну (не уточнено яку саме, – прим.).

Також хорват підбив підсумки розгромної перемоги команди над Аль-Айном.

"Наш підхід завжди однаковий. Ми готуємось, як можемо, а потім нам потрібно відновлюватись, адже єдине, що має значення – наступний матч. 

Нам є де покращувати свою гру, адже ми не маємо так страждати під час контратак суперників. Напрямок розвитку – правильний, але завжди є місце прогресу", – резюмував Тудор.

У наступному турі Ювентус зіграє проти марокканського Відаду – зустріч відбудеться 22 червня о 19:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що нападник Ювентуса відмовив клубам Саудівської Аравії заради трансферу в Мілан.

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