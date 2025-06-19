Екслідер Динамо може отримати тренерську посаду в клубі Ліги чемпіонів

Колишній лідер Динамо португалець Мігель Велозу може стати помічником у штабі Івана Юрича в Аталанті.

Про це повідомляє A Bola. Деталі додає Сalciopisa.it.

За їх інформацією, хорватський фахівець, який кілька тижнів тому очолив Аталанту, хотів би возз'єднатися з португальцем. Мігель був ключовим виконавцем у Вероні, коли колектив тренував саме Юрич.

Мігель минулого літа завершив кар'єру і приєднався до штабу Філіппо Індзагі в Пізі. Їм вдалося вивести клуб в еліту, але після завершення сезону колишній форвард збірної Італії залишив клуб і став тренером Палермо.

Аталанта зараз веде переговори з Пізою щодо компенсації за Велозу.

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Велозу – вихованець Спортінга. З 2010 до 2012 року грав за Дженоа. Потім перейшов до київського Динамо.

"Біло-сині" заплатили за хавбека 7 млн євро. За киян у всіх турнірах Мігель відіграв 127 матчів та забив 14 голів. Потім він знову грав за Дженоа, а у 2019 році перейшов до Верони.

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За збірну Португалії Велозу грав з 2007 до 2015 року. Відзначився трьома голами за 56 зустрічей.