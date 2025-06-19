Директор Аль-Хіляля прокоментував можливість підписання Роналду

Спортивний директор Аль-Хіляля Естеве Кальсада висловився про можливість підписання форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Слова функціонера наводить ESPN.

"З яким футболістом нас тільки не пов'язували. Із Роналду, звісно, теж. Ми у дечому схожі на Реал, але в межах Саудівської Аравії – нам приписують інтерес до кожного топфутболіста. Це нагадує мені період ранішнього Манчестер Сіті, коли здавалось, що у будь-якого гравця планети вже є пропозиція від цього клубу. Щодо Кріштіану, то було б дуже незвично посилитись коштом гравця свого заклятого суперника", – розповів Кальсада.

Нагадаємо, Роналду виступає в Аль-Насрі з 2023 року після свого невдалого повернення у Манчестер Юнайтед.

За цей час зірковий португалець зіграв 105 матчів у всіх турнірах, в яких забив 93 голи та віддав 19 результативних передач.

Контракт Кріштіану з саудівським колективом добігає кінця взимку 2025 року.

Раніше повідомлялось, що екстренер Мілана може очолити наступним саме Аль-Наср.