Уряд Чехії зацікавлений у проведенні етапу Тур де Франс

Чеська Республіка прагнутиме прийняти перший етап велогонки Тур де Франс. Вчора, 18 червня, уряд доручив голові Національного агентства спорту Ондржею Шебеку приділити пильну увагу цьому питанню та призначив робочу групу з семи осіб, яка працюватиме над тим, щоб країна отримала право прийняти етап у найближчі роки.

Про це повідомляє видання Idnes.cz, цитуючи прем'єра Чехії Томаша Фіалу.

"Це унікальна можливість зміцнити позиції Чеської Республіки в галузі міжнародного спорту. (Робоча) Група інтенсивно зосередиться на тому, щоб у найближчі роки перший етап Тур де Франс був у нас", – сказав Фіала.

Видання Hospodářské noviny (HN) повідомило в середу, що директор Туру Крістіан Прюдом зустрівся з Фіалою та іншими державними чиновниками щодо можливого старту Тур де Франс у Чехії ще в середині лютого.

Чехія може прийняти старт гонки у 2030 році, витрати оцінюються в 700-800 мільйонів крон. Держава шукає для цього ресурси в приватному секторі.

Згідно з документами для засідання уряду, проведення Гран-прі матиме "величезний позитивний вплив на внутрішній та в'їзний туризм". Старт гонки може бути на Староміській площі в Празі.

Жодна з трьох елітних етапних велогонок Гранд-туру, до яких на додаток до Тур де Франс належать Джиро д'Італія та Вуельта, ще не проводилася в Чехії. Однак деякі етапи Тур де Франс у різні часи проходили через Андорру, Бельгію, Іспанію, Німеччину, Люксембург та Швейцарію.

Напомним, словенский велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної французької багатоденки Світового туру Критеріум Дофіне, яка вважається генеральною репетицією Тур де Франс.