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Колдвелл: Усик володіє всіма навичками та здібностями, щоб побити Ф’юрі

Дейв Колдвелл прокоментував бій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 15:39 150 0
Колдвелл: Усик володіє всіма навичками та здібностями, щоб побити Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів британський тренер Дейв Колдвелл.

"Я мушу сказати, що Ф'юрі – фаворит у будь-якому випадку. Я просто вважаю, що його габарити створять різницю. Усик володіє всіма навичками та здібностями, щоб побити його. Дійсно володіє.

Але я просто вважаю, що різниця у розмірах буде надто великою. Слухайте, Усик має довгу кар'єру. Він довго боксував в аматорах. Але його пік залишився у важкій вазі. Надважкий дивізіон його трохи сповільнив.

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Я вважаю, що різниця у габаритах буде занадто великою для нього, але я не можу дочекатися поєдинку", - сказав Колдвелл.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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