IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі

Джерело - sport.ua.
Переможець бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) повинен буде негайно провести обов'язковий захист титулу IBF.
Про це повідомляє Міжнародна боксерська федерація (IBF).
Організація не робитиме жодних винятків і не чекатиме проміжних поєдинків.
Це означає, що переможець поєдинку між Усиком і Ф'юрі повинен буде зустрітися в рингу з хорватом Філіпом Хрговичем. Якщо ж боксери проводитимуть бій-реванш, то в ньому пояс IBF розігруватися не буде. У такому разі Хргович битиметься з наступним доступним претендентом на вакантний титул IBF – британцем Ентоні Джошуа.
Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.
При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.