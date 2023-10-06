IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі

IBF назвала свої умови

Переможець бою за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усиком (21-0, 14 КО) і Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) повинен буде негайно провести обов'язковий захист титулу IBF.

Про це повідомляє Міжнародна боксерська федерація (IBF).

Організація не робитиме жодних винятків і не чекатиме проміжних поєдинків.

Це означає, що переможець поєдинку між Усиком і Ф'юрі повинен буде зустрітися в рингу з хорватом Філіпом Хрговичем. Якщо ж боксери проводитимуть бій-реванш, то в ньому пояс IBF розігруватися не буде. У такому разі Хргович битиметься з наступним доступним претендентом на вакантний титул IBF – британцем Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.