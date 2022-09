Паркер та Джойс пройшли процедуру зважування

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) та ексчемпіон Джо Джойс (14-0, 13 КО) провели процедуру зважування.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

На кону поєдинку стоятиме тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.

Бій відбудеться 24 вересня в Манчестері. Обидва бійці показали найбільшу вагу в кар’єрі:

Джозеф Паркер - 115,8 кг, Джо Джойс - 123,1 кг.

⚖️ Joe Joyce vs Joseph Parker weigh-in results:



🇬🇧 Joe Joyce - 271.4lbs

🇳🇿 Joseph Parker - 255¼lbs



📈 Career highest weights for both men.