Паркер та Джойс пройшли процедуру зважування

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) та ексчемпіон Джо Джойс (14-0, 13 КО) провели процедуру зважування.
Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
На кону поєдинку стоятиме тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.
Бій відбудеться 24 вересня в Манчестері. Обидва бійці показали найбільшу вагу в кар’єрі:
Джозеф Паркер - 115,8 кг, Джо Джойс - 123,1 кг.
⚖️ Joe Joyce vs Joseph Parker weigh-in results:— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 23, 2022
🇬🇧 Joe Joyce - 271.4lbs
🇳🇿 Joseph Parker - 255¼lbs
📈 Career highest weights for both men.
Нагадаємо, Паркер та Джойс провели битву поглядів.