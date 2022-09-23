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Паркер та Джойс пройшли процедуру зважування

Сьогодні 17:32 164 0
Обидва бійці показали найбільшу вагу в кар’єрі
Паркер та Джойс пройшли процедуру зважування
#Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) та ексчемпіон Джо Джойс (14-0, 13 КО) провели процедуру зважування.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

На кону поєдинку стоятиме тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.

Бій відбудеться 24 вересня в Манчестері. Обидва бійці показали найбільшу вагу в кар’єрі:

Джозеф Паркер - 115,8 кг, Джо Джойс - 123,1 кг.

Нагадаємо, Паркер та Джойс провели битву поглядів.

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