Паркер та Джойс провели битву поглядів

Бій відбудеться 24 вересня

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) та ексчемпіон Джо Джойс (14-0, 13 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 24 вересня в Манчестері.

Джо Джойс (14-0, 13 КО) та Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) проведуть бій за тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі.