Паркер та Джойс провели битву поглядів

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) та ексчемпіон Джо Джойс (14-0, 13 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 24 вересня в Манчестері.

Джо Джойс (14-0, 13 КО) та Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) проведуть бій за тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі.

There is nowhere to run now 🔥



Joe Joyce and Joseph Parker face-off 🤝@JoeJoyceBoxing 🆚 @joeboxerparker... who have you got? 🤔#JoyceParker | Saturday 6PM | BT Sport Box Office pic.twitter.com/YOhutF6Dnl