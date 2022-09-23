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Паркер та Джойс провели битву поглядів

Сьогодні 09:27 209 0
Бій відбудеться 24 вересня
Паркер та Джойс провели битву поглядів
#Джо Джойс, #Джозеф Паркер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) та ексчемпіон Джо Джойс (14-0, 13 КО) провели битву поглядів.

Бій відбудеться 24 вересня в Манчестері.

Джо Джойс (14-0, 13 КО) та Джозеф Паркер (30-2, 21 КО) проведуть бій за тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі.

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