WBC представила спеціальний пояс для бою Канело - Головкін

Титул називається «Пояс Воїна Ягуара»

Джерело - Чемпіон.

WBC створила особливий пояс для поєдинку між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресем проти чемпіона у середньому дивізіоні Геннадія Головкіна.

Про це повідомляє пресслужба Світової боксерської ради.

Цей титул називається "Пояс Воїна Ягуара". Його створили майстри культури Сапотеків зі штату Оахака в Мексиці.

Today, we unveil the "Zapoteca Belt" also known as “Jaguar Warrior Belt”, a masterpiece created by the greatest artisans of the Zapotec culture, from the State of Oaxaca.



This special trophy will be contested by #CaneloGGG on Sept. 17 at the T-Mobile Arena. pic.twitter.com/xRdTeQMMBn — World Boxing Council (@WBCBoxing) September 7, 2022

Нагадаємо, бій Канело Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.