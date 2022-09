WBC представила спеціальний пояс для бою Канело - Головкін

WBC створила особливий пояс для поєдинку між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресем проти чемпіона у середньому дивізіоні Геннадія Головкіна.

Про це повідомляє пресслужба Світової боксерської ради.

Цей титул називається "Пояс Воїна Ягуара". Його створили майстри культури Сапотеків зі штату Оахака в Мексиці.

Today, we unveil the "Zapoteca Belt" also known as “Jaguar Warrior Belt”, a masterpiece created by the greatest artisans of the Zapotec culture, from the State of Oaxaca.



This special trophy will be contested by #CaneloGGG on Sept. 17 at the T-Mobile Arena. pic.twitter.com/xRdTeQMMBn