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WBC представила спеціальний пояс для бою Канело - Головкін

Сьогодні 10:36 271 0
Титул називається «Пояс Воїна Ягуара»
WBC представила спеціальний пояс для бою Канело - Головкін
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Чемпіон.

WBC створила особливий пояс для поєдинку між абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Саулем Альваресем проти чемпіона у середньому дивізіоні Геннадія Головкіна.

Про це повідомляє пресслужба Світової боксерської ради.

Цей титул називається "Пояс Воїна Ягуара". Його створили майстри культури Сапотеків зі штату Оахака в Мексиці.

Нагадаємо, бій Канело Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

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