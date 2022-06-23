Визначилось місце третього гою Канело – Головкін

Бій відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) Сауль Альварес проведе третій бій проти володаря титулів WBA/IBF у середньому дивізіоні (до 72,574 кг) Геннадія Головкіна на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє компанія Matchroom Boxing.

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Поєдинок відбудеться 17 вересня, майже через п'ять років після першого бою і через чотири роки після поєдинку-реваншу у вересні 2018-го.

Перші два поєдинки також пройшли на T-Mobile Arena і зібрали 27 млн та 23 млн доларів відповідно.

Нагадаємо, що в першому бою судді присудили досить сумнівну, на думку багатьох експертів, які віддали перевагу Головкіну, нічию, а в другому рішенням суддів переміг Альварес.