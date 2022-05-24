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Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін

Сьогодні 21:55 102 0
Поєдинок відбудеться 17 вересня
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) Сауль Альварес проведе третій бій проти володаря титулів WBA/IBF у середньому дивізіоні (до 72,574 кг) Геннадія Головкіна.

Поєдинок відбудеться 17 вересня у рамках другої середньої ваги. Місце проведення поки що не названо.

Канело та Головкін зустрічалися двічі. Перший бій закінчився нічиєю, другий - перемогою Альварес рішенням більшості суддів.

Зазначимо, що в останньому поєдинку Альварес програв Дмитру Біволу у рамках напівважкої ваги (до 79,378 кг).

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Допис, поширений Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

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