Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін

Поєдинок відбудеться 17 вересня

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг) Сауль Альварес проведе третій бій проти володаря титулів WBA/IBF у середньому дивізіоні (до 72,574 кг) Геннадія Головкіна.

Поєдинок відбудеться 17 вересня у рамках другої середньої ваги. Місце проведення поки що не названо.

Канело та Головкін зустрічалися двічі. Перший бій закінчився нічиєю, другий - перемогою Альварес рішенням більшості суддів.

Зазначимо, що в останньому поєдинку Альварес програв Дмитру Біволу у рамках напівважкої ваги (до 79,378 кг).