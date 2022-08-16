Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу

На кону стоятимуть чемпіонські пояси українського боксера

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного, безкоштовно на на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії. Також пряма трансляція буде доступна безкоштовно на нашому сайті.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Усик - Джошуа II

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;

серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о за київським часом; Контракт на бій було підписано

Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;

Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;

відчутну перевагу на перемогу укранцеві; Організатори реваншу сподіваються

Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;

Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.

Усик - Джошуа I