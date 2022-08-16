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Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу

Сьогодні 21:32 121128 0
На кону стоятимуть чемпіонські пояси українського боксера
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу
#Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного, безкоштовно на на сайті Parimatch та в офіційному додатку компанії. Також пряма трансляція буде доступна безкоштовно на нашому сайті.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна в стрімінговій платформі DAZN і на телеканалі Sky Sports Box Office. Транслятор чемпіонського бою в Україні визначиться найближчим часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Усик - Джошуа II

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • Контракт на бій було підписано 19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.

Усик - Джошуа I

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.

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