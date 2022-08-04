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Усик - Джошуа II: онлайн-трасляція - LIVE - безкоштовно

Сьогодні 00:01 396 0
Усик - Джошуа II: онлайн-трасляція - LIVE - безкоштовно
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) зустрінеться з британцем Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) в матчі-реванші за чемпіонські пояси.

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку онлайy на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині з початком андеркарту головної події, у якому на ринг вийде протеже Олександра Усика - Даніель Лапін. Детальніше про трансляцію - ТУТ. Також наш сайт проведе текстову трансляцію.

Усик - Джошуа II

  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.

Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу

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