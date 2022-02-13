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Можливо, Продивус продасть колесо від свого Майбаха та привезе суддю на змагання - українські боксери звернулися до президента ФБУ

Сьогодні 06:38 173 0
Можливо, Продивус продасть колесо від свого Майбаха та привезе суддю на змагання - українські боксери звернулися до президента ФБУ
#ФБУ, #Ярослав Харциз, #Володимир Продивус

Джерело - Чемпіон.

Українські боксери в особі першого віцепрезидента федерації боксу Харківської області Олександра Манчака незадоволені діями Української федерації боксу та її керівником Володимиром Продивусом.

Боксери, які знаходяться на турнірі в Будапешті, записали відеозвернення до всієї спортивної спільноти України.

"Передаємо привіт із Угорщини, з Дебрецена, з міжнародного турніру класу А. Все тут: харків'яни, одесити, Івано-Франківськ, Хмельницький. Але, на жаль, як завжди, з Федерації боксу України ми тут нікого не бачимо.

Ми сюди приїхали власним коштом. Привезли суддів власним коштом, бо у Федерації боксу, на жаль, немає фінансування, або грошей немає. Може Володимир Степанович (Продивус – президент ФБУ) продасть одне з коліс на своєму Майбаху, і нарешті привезе суддю на турнір?

Особливе привітання хотів передати Юрію Андрійчуку. Я таку людину в принипі не знаю, але вона у нас зараз віце-президент Федерації боксу, вона там щось розповідала, що я там щось по листочку писав, що мені хтось написав. Так ось, шановний Юро, я на турнірі в Дебрецені перебуваю 4-й рік поспіль. Вас я не бачив на жодному турнірі в Україні і тим більше на жодному турнірі на міжнародній арені. Тому те, що ви там розповідаєте про те, який боксер за якусь федерацію боксує – ви просто не маєте права про це говорити. Тому що ставлення до українського боксу ви не маєте жодного. Я офіційно заявляю, як один із керівників харківської Федерації боксу, що боксер Юрій Захареєв боксує за Одеську Федерацію, а боксери Харківської Федерації боксують за Харківську Федерацію.

Також хочу передати окремий привіт Антону Чередниченку – майстру спорту, який не відбувся. Він там торкався Ярослава Харциза питання. Так, Антон, Ярослав Харциз сьогодні відібрався на Олімпіаду в Токіо і боксував на Олімпіаді в Токіо. І прилетівши з Олімпіади, через 3 тижні, він боксував в Одесі не у своїй ваговій категорії та вийшов у фінал. Хоча він взагалі не повинен був на цьому чемпіонаті боксувати, його мали звільнити.

Усі ми звідси передаємо величезне привітання. І усі ми тут за перезавантаження. Всім привіт любимо бокс.

Слава Україні", – сказав Манчак.

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Публикация от Ярослав Харцыз Boxer🥊Ukraine (@khartsyziaroslav)

Раніше ми повідомляли, що Продивус вже 8 років винен боксерам та тренерам проєкту Українські Отамани понад 300 тисяч доларів.

Нагадаємо, в січні 2022 року федерація боксу України сфальсифікувала вибори президента, після чого 12 регіональних федерацій вимагали перевиборів. Позачергову звітно-виборну конференцію Федерації боксу України призначено на 22 лютого. Однак, наразі не відомо чи та відбудеться. Продивус переховується від боксерської спільноти України та не прийшов... на власну пресконференцію, що не заважає керманичу ФБУ регулярно відвідувати Москву та записувати відео про "братні народи".

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