Можливо, Продивус продасть колесо від свого Майбаха та привезе суддю на змагання - українські боксери звернулися до президента ФБУ

Українські боксери в особі першого віцепрезидента федерації боксу Харківської області Олександра Манчака незадоволені діями Української федерації боксу та її керівником Володимиром Продивусом.

Боксери, які знаходяться на турнірі в Будапешті, записали відеозвернення до всієї спортивної спільноти України.

"Передаємо привіт із Угорщини, з Дебрецена, з міжнародного турніру класу А. Все тут: харків'яни, одесити, Івано-Франківськ, Хмельницький. Але, на жаль, як завжди, з Федерації боксу України ми тут нікого не бачимо.

Ми сюди приїхали власним коштом. Привезли суддів власним коштом, бо у Федерації боксу, на жаль, немає фінансування, або грошей немає. Може Володимир Степанович (Продивус – президент ФБУ) продасть одне з коліс на своєму Майбаху, і нарешті привезе суддю на турнір?

Особливе привітання хотів передати Юрію Андрійчуку. Я таку людину в принипі не знаю, але вона у нас зараз віце-президент Федерації боксу, вона там щось розповідала, що я там щось по листочку писав, що мені хтось написав. Так ось, шановний Юро, я на турнірі в Дебрецені перебуваю 4-й рік поспіль. Вас я не бачив на жодному турнірі в Україні і тим більше на жодному турнірі на міжнародній арені. Тому те, що ви там розповідаєте про те, який боксер за якусь федерацію боксує – ви просто не маєте права про це говорити. Тому що ставлення до українського боксу ви не маєте жодного. Я офіційно заявляю, як один із керівників харківської Федерації боксу, що боксер Юрій Захареєв боксує за Одеську Федерацію, а боксери Харківської Федерації боксують за Харківську Федерацію.

Також хочу передати окремий привіт Антону Чередниченку – майстру спорту, який не відбувся. Він там торкався Ярослава Харциза питання. Так, Антон, Ярослав Харциз сьогодні відібрався на Олімпіаду в Токіо і боксував на Олімпіаді в Токіо. І прилетівши з Олімпіади, через 3 тижні, він боксував в Одесі не у своїй ваговій категорії та вийшов у фінал. Хоча він взагалі не повинен був на цьому чемпіонаті боксувати, його мали звільнити.

Усі ми звідси передаємо величезне привітання. І усі ми тут за перезавантаження. Всім привіт любимо бокс.

Слава Україні", – сказав Манчак.