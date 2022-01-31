Екс-президент ФБУ переховується від боксерської спільноти

Володимир Продивус ініціював збір старших тренерів областей, але сам на ньому так і не з’явився

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонат України з боксу до 22 років, який проходив в Тернополі колишній президент Федерації боксу України Володимир Продивус зібрав старших тренерів всіх областей.

Поспілкуватися з Продивусом виявили бажання 14 президентів місцевих осередків ФБУ, але Володимир Степанович в Тернополі так і не з’явився.

"Хто і де ховається?", - задав боксерському товариству риторичне питання в Тернополі президент Київської федерацію боксу та кандидат в президент ФБУ Кирило Шевченко". - "Володимире Степановичу, де ж ти, рідненький?! Вже п’ятий раз просимо про зустріч. Приїдь, вияви свої чоловічі якості, адже ти очолював федерацію. Скажи свою думку. проголосують за тебе, будешь президентом. Але того, що зараз творится, більше не буде. Не можна буде самому вирішувати долі людей. Президент 14 обласних федерацій несуть відповідальність за розвиток боксу в своїх регіонах і самі фінансують цю справу. Свавілля ми більше не допустимо".

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Нагадаємо, представники 14 регіональних боксерських федерацій звернулися до Федерації боксу України з вимогою щодо проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Таке рішення ухвалено на загальних зборах, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту України.

За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня, мають бути анульовані через порушення статутних норм Федерації та відсутність кворуму.

Звернення до керівництва ФБУ підписали представники Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Згідно з їхньою заявою, рішення конференції ФБУ є нелегітимними і не мають жодних правових наслідків. Нову звітно-виборчу конференцію Федерації боксу вони пропонують провести 22 лютого.