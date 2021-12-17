11 регіональних федерацій бойкотували звітно-виборчу конференцію

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17 грудня, у Києві відбулася звітно-виборча конференція Федерації боксу України. На сайті ФБУ з'явилася інформація, що на посаду президента одноголосно переобрали Володимира Продивуса, який очолює ФБУ із 2008 року. Проте, як виявилось, сайт ФБУ видає бажане за дійсне.

У звітно-виборчій конференції не брали участі федерації Київської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Одеської, Чернігівської, Донецької областей та міста Києва, - розповів Чемпіону президент Київської міської федерації ФБУ Кирило Шевченко. - Від Федерації Сумської області голосувала ліва людина. Президент федерації боксу Полтавської області Михайло Мельник перебував вдома, але у ФБУ порахували і його голос.

Для кворуму потрібно дві третини делегатів, тобто представників 17 федерацій. ФБУ зібрало 14, і з них голосування двох сфальсифікувало. Федерація грубо порушила свій статут, який зареєстровано у реєстрі Міністерства юстиції. Не було прийнято до уваги листів від регіональних федерацій, у яких ми виклали свою чітку позицію, чому не відвідуватимемо цю конференцію. Абсурдність ситуації чудово усвідомлюють і самі функціонери ФБУ. Ми застосуємо всі законні юридичні кроки, щоб справедливість перемогла.

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Максим Розенко, Чемпіон