Звітно-виборна конференція відбудеться 22 лютого

Джерело - Чемпіон.

Позачергова звітно-виборна конференція Федерації боксу України відбудеться 22 лютого

Представники 14 регіональних боксерських федерацій звернулися до Федерації боксу України з вимогою щодо проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Таке рішення ухвалено на загальних зборах, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту України.

За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня, мають бути анульовані через порушення статутних норм Федерації та відсутність кворуму.

Звернення до керівництва ФБУ підписали представники Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Згідно з їхньою заявою, рішення конференції ФБУ є нелегітимними і не мають жодних правових наслідків. Нову звітно-виборчу конференцію Федерації боксу вони пропонують провести 22 лютого.

Нагадаємо, що 17 грудня на звітно-виборчій Конференції Федерації боксу президентом ФБУ було переобрано Володимира Продивуса. Відповідно до регламенту, щоб Конференцію було визнано легітимною, а вибори відбулися має бути зібраний кворум – представники мінімум 17 федерацій (у ФБУ входять 24 обласні федерації та федерація міста Києва). Продивус керує ФБУ із 2008 року. Функціонера було переобрано одноголосним рішенням делегатів звітно-виборчої Конференції.

Як зазначили учасники зборів, вони сподіваються, що на думку більшості регіональних членів дослухається керівництво ФБУ. Інакше справа буде розглядатися в судовому порядку.