Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open
Сьогодні 04:27 722
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Сьогодні 13:35 5240
Головний тренер збірної України подав у відставку
Сьогодні 11:11 1953
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Сьогодні 10:30 2952
Костишин очолив казахський клуб
Сьогодні 10:11 463
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:49 10734 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 09:23 7086
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:19 644
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 07:05 4429
Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 06:29 954
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Стала відома дата перевиборів президента ФБУ

Сьогодні 17:08 157 0
Звітно-виборна конференція відбудеться 22 лютого
Стала відома дата перевиборів президента ФБУ
#ФБУ

Джерело - Чемпіон.

Позачергова звітно-виборна конференція Федерації боксу України відбудеться 22 лютого

Представники 14 регіональних боксерських федерацій звернулися до Федерації боксу України з вимогою щодо проведення позачергової звітно-виборчої конференції. Таке рішення ухвалено на загальних зборах, що відбулися у Міністерстві молоді та спорту України.

За словами представників ініціативної групи, рішення звітно-виборчої конференції ФБУ, що відбулася 17 грудня, мають бути анульовані через порушення статутних норм Федерації та відсутність кворуму.

Звернення до керівництва ФБУ підписали представники Київської обласної, Київської міської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Кіровоградської, Харківської, Полтавської, Сумської, Одеської, Чернігівської, Донецької, Львівської та Івано-Франківської областей. Згідно з їхньою заявою, рішення конференції ФБУ є нелегітимними і не мають жодних правових наслідків. Нову звітно-виборчу конференцію Федерації боксу вони пропонують провести 22 лютого.

Нагадаємо, що 17 грудня на звітно-виборчій Конференції Федерації боксу президентом ФБУ було переобрано Володимира Продивуса. Відповідно до регламенту, щоб Конференцію було визнано легітимною, а вибори відбулися має бути зібраний кворум – представники мінімум 17 федерацій (у ФБУ входять 24 обласні федерації та федерація міста Києва). Продивус керує ФБУ із 2008 року. Функціонера було переобрано одноголосним рішенням делегатів звітно-виборчої Конференції.

Як зазначили учасники зборів, вони сподіваються, що на думку більшості регіональних членів дослухається керівництво ФБУ. Інакше справа буде розглядатися в судовому порядку.

Коментарі ()