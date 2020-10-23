Україна висунула росіянина на посаду глави Міжнародної федерації боксу

Реєстрація кандидатів завершується 2 листопада

Федерації боксу України, Сербії, Парагваю та Соломонових островів написали листи в підтримку кандидатури генерального секретаря Федерації боксу Росії Умара Кремльова на виборах президента Міжнародної федерації любительського боксу (AIBA).

Про це повідомляє news.ru.

Реєстрація кандидатів завершується 2 листопада. Крім Кремльова висунуті ще чотири кандидатури.

"Один з головних ініціаторів необхідних реформ в нашому спорті під час глобальної пандемії - Умар Кремльов. Він наполегливо докладає зусиль для продовження змагань, допомоги спортсменам і підтримує AIBA в цілому. Це найкращий доказ його лідерських якостей, розуміння проблем боксу та спорту в цілому, так само як і розуміння рішень поставлених завдань, що зараз вкрай важливо для AIBA, - зазначив Продивус.

На цей час Кремльов займає посаду першого віцепрезидента Європейської конфедерації боксу і входить до виконкому AIBA.

Раніше, Кремльов запросив до Росії українського боксера Василя Ломаченка після його поразки в поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.