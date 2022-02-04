Скандальний президент Федерації боксу України не прийшов на власну пресконференцію

Джерело - Чемпіон.

В інформагенції Укрінформ відбулась звітна пресконференція Федерації боксу Україні. Від ранку навколо будівлі агенції зібралися представники боксерської спільноти та обласних федерацій, які звинувачують чинного президента ФБУ Володимира Продивуса у нелегітимних виборах, які відбулися у грудні 2021 року, невиконанні зобов’язань на посаді та сотнях тисяч доларів боргу перед українськими боксерами, працівниками боксу та безпосередньо клубом Українські Отамани.

Під час пресконференції Володимира Продивуса, оголошеного 17 грудня переобраним президентом Федерації боксу України, біля будівлі інформагентства зібралися представники більш ніж половина регіональних федерацій боксу в Україні й спортсмени, які протестували проти захоплення влади у Федерації. Вони вимагали законного проведення виборів за процедурою, прописаною в статуті Федерації. Але сам президент Володимир Продивус на власну конференцію не приїхав.



На додачу, напередодні конференції було оприлюднено суму боргу перед спортсменами та клубом. Вже понад 7 років борг перед працівниками, спортсменами та підрядниками клубу “Українські Отамани” складає понад 300 000 USD. Серед іменитих спортсменів клубу, які захищали честь України, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Віктор Вихрист та ін. Проте на запитання щодо боргу Володимира Продивуса відповісти було нікому. Під час конференції, віцепрезидент Федерації послався на та ще, що ФБУ не має відношення до Отаманів, а питання Продивусу можна задати особисто, в його офісі.

Більшість функціонерів українського боксу визнають вибори незаконними, оскільки частина федерацій взагалі були виключені з виборчої процедури. Незабаром після переобрання проти продовження повноважень Продивуса виступило відразу 14 регіональних федерацій боксу, в тому числі столична Федерація боксу, які не були запрошені на загальні збори, не брали участь у виборах. Згідно зі статутом ФБУ, президент повинен бути обраний більшістю голосів, а у ФБУ входить 24 обласних федерацій і столична. Таким чином кворуму при проведенні переобрання Продивуса не було.

Сьогодні боксом в Україні займаються близько 25 000 українців. Також бокс входить до трійки найпопулярніших видів спорту країні. Голова ініціативної групи, яка виступила проти чинного керівництва ФБУ президент Київської міської організації ФБУ Кирило Шевченко прокоментував результати конференції, та вчинки, які призвели до розколу однієї з найбільших спортивних спільнот України:

“Сьогодні відбулася звітна конференція федерацій боксу за 15 років роботи, на якій президент мав би звітуватися про результати та розказати про плани. Але замість нього виступали інші люди, адже він на конференцію не з’явився. Крім того, на конференцію прибули представники обласних федерацій з усієї України. На саму конференцію їх не пустили, а президент проігнорував їх присутність, зіславшись на особисті справи”.

Нагадаємо, раніше Продивус був помічений у багатьох скандалах: від підтримки Партії Регіонів та “російського миру”, до рейдерських захватів бурштинових покладів на Рівненщині.