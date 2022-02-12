Усика та Ломаченка використовують московські попи, - журналіст

Українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка використовують московські попи, тому вони й піарять російську православну церкву.

Про це в інтерв'ю Спорт 24 заявив відомий журналіст Роман Цимбалюк.

"Наші теперішні хлопчики піарять російську православну церкву, фільми – настільки ідіотські і тупі! Хлопчика в статусі чемпіона світу з боксу використовують московські попи: "Нет никакой войны". І цей д*біл, витягнувши капу з рота, каже: "Если у меня друзья – россияне, то почему я должен перестать с ними общаться?" Усі розуміють, що людина або тупа (що навряд чи), або вона свідомо маніпулює.

Хлопчики нам кажуть: "Українці, здавайтесь". Складіть зброю, "да какая разница", "один народ", "какая разница, как называется твоя улица". Вони хочуть, щоб у кінцевому випадку тут була Раша. Проте Раші тут вже ніколи не буде.

Ці речі потрібно проговорювати. Не треба сперечатися один з одним, рвати на собі чуби чи ще щось. Ще раз: якщо ви вже поставили питання, що спорт поза політикою, то, шановні наші потенційні колаборанти і любителі "русского мира", нічого не в’якайте про політику. Визначтесь, хто ви: адепти російської ідеології, яка вбиває громадян України тут і зараз, чи ви – поза політикою?"