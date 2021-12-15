Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко вирішив відповісти всім, хто розкритикував його за святкування перемоги над Річардом Коммі з прапором рідного міста Білгород-Дністровського, а не України.
На своїй сторінці в Instagram Ломаченко опублікував відеофрагмент однієї з програм російського православного телеканалу "Спас", де актор, поет і музикант Петро Мамонов розповідає вірш (зберігаємо текст в оригіналі - прим).
"Рассказывать не надо никогда,
Что ложку ты проносишь мимо рта,
И что жена попалась глупая - не та,
И что вокруг - обман и суета,
И что металл - не тот, и сталь - не та,
И что Китай…
Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".
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Зазначимо, що у грудні 2020 року Мамонову на три роки було заборонено в'їзд до України через відвідування Криму з порушенням встановленого порядку. Раніше сам поет підтримав анексію півострова Російською Федерацією.