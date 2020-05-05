Ломаченко: Ми з Росією по суті є одним народом

У фільмі Ломаченко розповів про своє ставлення до Росії

Український боксер Василь Ломаченко не може перестати спілкуватися з російськими друзями через те, що сказали, що це країна, яка воює з рідною країною.

Про це заявив боксер у російському фільмі.

"У мене дуже багато друзів і родичів в Росії. У мене суперники з Росії є. Я з усіма спілкуюся, дружу, підтримую стосунки. Не можу просто перестати з ними спілкуватися через те, що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Якщо чесно, це не вкладається в моїй голові. По суті ми є одним народом. Для мене з дитинства не було поняття Росія, Україна, Білорусь. У мене не було поняття, що це інші люди або інша країна, що є якась межа. Я весь час думав про те, що ми - єдиний народ. Ми всі - православні християни, і ми живемо все на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити принципи і віру", - зазначив Ломаченко.

Раніше повідомляли, що Василь Ломаченко разом з Олександром Усиком знявся в російському фільмі про православну церкву.