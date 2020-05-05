 Ломаченко: Ми з Росією по суті є одним народом | Бокс | Champion.com.ua
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Ломаченко: Ми з Росією по суті є одним народом

Сьогодні 23:03 266 0
У фільмі Ломаченко розповів про своє ставлення до Росії
Ломаченко: Ми з Росією по суті є одним народом
#Ломаченко, #Усик

Джерело - sport.ua.

Український боксер Василь Ломаченко не може перестати спілкуватися з російськими друзями через те, що сказали, що це країна, яка воює з рідною країною. 

Про це заявив боксер у російському фільмі.

"У мене дуже багато друзів і родичів в Росії. У мене суперники з Росії є. Я з усіма спілкуюся, дружу, підтримую стосунки.

Не можу просто перестати з ними спілкуватися через те, що мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Якщо чесно, це не вкладається в моїй голові.

По суті ми є одним народом. Для мене з дитинства не було поняття Росія, Україна, Білорусь. У мене не було поняття, що це інші люди або інша країна, що є якась межа.

Я весь час думав про те, що ми - єдиний народ. Ми всі - православні християни, і ми живемо все на одній землі, а сьогодні нам намагаються підмінити принципи і віру", - зазначив Ломаченко.

Раніше повідомляли, що Василь Ломаченко разом з Олександром Усиком знявся в російському фільмі про православну церкву.

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