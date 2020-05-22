Ломаченко вимагає залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП

Боксер в Instagram опублікував посилання на петицію

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко опублікував прохання підписати петицію, в якій вимагають залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП.

Про це повідомляє Instagram.

"Брати і сестри! Петиція на підтримку Лаври заробила. Просимо посилання максимально поширити серед усіх прихожан в групах вайбер з проханням дану петицію підписати "- написано в скрині, опублікованому Ломаченко.

Переглянути цей допис в Instagram https://petition.president.gov.ua/petition/94164 Живая ссылка в шапке профиля 🙏🏻 Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 22 Тра 2020 р. о 7:01 PDT

15 квітня була опублікована петиція з вимогою припинити використання Києво-Печерської лаври УПЦ Московського патріархату шляхом розірваність договору оренди і передати її в користування Православної Церкви України. Вона набрала понад 25 000 підписів.

У відповідь на це, 27 квітня, була створена петиція із закликом залишити лавру в підпорядкуванні УПЦ МП, яку і просить підписати Ломаченко.

Ця петиція зібрала 14 270 підписів. До кінця збору ще 66 днів.

Нагадаємо, Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.