Ломаченко вимагає залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Василь Ломаченко опублікував прохання підписати петицію, в якій вимагають залишити Києво-Печерську лавру у підпорядкуванні УПЦ МП.
Про це повідомляє Instagram.
"Брати і сестри! Петиція на підтримку Лаври заробила. Просимо посилання максимально поширити серед усіх прихожан в групах вайбер з проханням дану петицію підписати "- написано в скрині, опублікованому Ломаченко.
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https://petition.president.gov.ua/petition/94164 Живая ссылка в шапке профиля 🙏🏻
15 квітня була опублікована петиція з вимогою припинити використання Києво-Печерської лаври УПЦ Московського патріархату шляхом розірваність договору оренди і передати її в користування Православної Церкви України. Вона набрала понад 25 000 підписів.
У відповідь на це, 27 квітня, була створена петиція із закликом залишити лавру в підпорядкуванні УПЦ МП, яку і просить підписати Ломаченко.
Ця петиція зібрала 14 270 підписів. До кінця збору ще 66 днів.
Нагадаємо, Стаховський заявляв, що Усику та Ломаченку приділяють занадто багато уваги.