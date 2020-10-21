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Ви православний воїн! - Московський піп звернувся до Ломаченка

Сьогодні 11:35 Valeriy Ruchka 154 0
Ви православний воїн! - Московський піп звернувся до Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Скандальний митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука (Коваленко), який регулярно їздить до Москви й на окуповані території Донбасу, підтримав Василя Ломаченка після його поразки від Теофімо Лопеса.

"Дорогий моєму серцю Василь! Господь промишляє про людину таким чином, щоб виховати в ній, перш за все, Свого гідного сина і спадкоємця Царства Божого. Для цього потрібно вміти мужньо тримати не тільки сильний удар супротивника, а й сильний удар долі, щоб загартувалася душа і очистилося серце. У найвеличніших спортсменів теж були поразки, але в історії вони залишаться надовго, як і Ваше ім'я вже назавжди вписано золотими літерами в історію світового спорту"

"Зараз Спаситель ставить Вам питання: "Василю, чи любиш Мене? Не спорт, не перемоги, не медалі й титули, а Мене, твого Бога?" Знаю, що Ви зможете відповісти Йому те ж, що і апостол Петро: "Ти все знаєш, Господи, Ти знаєш, що я люблю Тебе"

"Найголовніший бій, який потрібно виграти всім нам – це бій між сатаною і Богом у нашому серці. Від нього залежить, отримаємо ми пояс чемпіона Горішнього світу або ж ганьбу поразки вічної загибелі. Бережи Вас Господь, дорогий мій Василю, і дай Вам Бог виграти цей самий Головний Бій свого життя і увінчатися лаврами Вічної Слави!" – побажав Ломаченку в своєму листі митрополит Лука, зазначивши, що ставиться до боксера "з духовною любов'ю і повагою"

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