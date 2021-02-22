Арум: Хотів би влаштувати реванш Ломаченка з Лопесом

Українець також може провести бій з Раяном Гарсією

Джерело - Fightnews.

Якщо Василь Ломаченко зможе перемогти Теофімо Лопеса в реванші, у них вийде велика трилогія.

Таку думку висловив голова Top Rank Боб Арум.

"Ломаченко проти Хейні? Я думаю, що це бій, який ми розглядаємо. Це був би дійсно хороший поєдинок. Є багато відмінних боїв для Ломи. Я б хотів влаштувати реванш Ломаченка з Лопесом. Якщо Лома переможе в цьому бою, то у них буде велика трилогія", - заявив промоутер.

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"Ймовірно, він також може провести бій з Раяном Гарсією. Знову ж таки, ми розглядаємо всі ці варіанти. Які бої можна влаштувати - це вже залежить від менеджерів і тренерів", - сказав Арум

Нагадаємо, промоутер Лу Дібелла хоче влаштувати своєму підопічному бій з Ломаченком.