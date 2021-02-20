Василь Ломаченко відвідав Центр реабілітації дітей

Василь Ломаченко в Білгород-Дністровському відвідав районний Центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Боксер не відмовив малечі у фото та залишив на пам'ять десятки автографів на фотокартках.

"Під час легкої і невимушеної бесіди з Василем діти отримали деякі поради від боксера, відповіді на питання, які їх хвилювали. Легка і тепла атмосфера зустрічі залишила всім нам неперевершений настрій. Дуже дякуємо Василю Анатолійовичу за щире спілкування і позитивні емоції,- сказала керівниця Центру Тетяна Пономаренко.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua