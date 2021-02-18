 Промоутер Лу Дібелла хоче влаштувати своєму підопічному бій з Ломаченком | Бокс | Champion.com.ua
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Промоутер Лу Дібелла хоче влаштувати своєму підопічному бій з Ломаченком

Вчора 22:39 812 0
Американський промоутер впевнений, що це буде реальна перевірка для українця
Промоутер Лу Дібелла хоче влаштувати своєму підопічному бій з Ломаченком
#Ломаченко, #Коммі

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу IBF у легкій вазі ганець Річард Коммі стане реальним випробуванням для українця Василя Ломаченка, якщо той погодитися на двобій.

Про це заявив американський промоутер Лу Дібелла.

"Я завжди думав, що Теофімо Лопес був гіршим суперником для Ком, ніж Ломаченко. Думаю, що Ком - довгий, дуже агресивний хлопець з сильним одиночним ударом, який більший Ломаченко - становить небезпеку для українця.

Так що, якщо ви хочете влаштувати справжню битву для Ломаченко, і це не буде Теофімо, поставте його разом з Ко. Це теж приголомшливий бій", - заявив Дібелла.

Раніше, Ломаченко та Лопес отримали пропозицію влаштувати бій-реванш.

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