Гірн: Усик не дозволить організувати бій Джошуа - Ф'юрі

Буде складно домовитися про бій між чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Після бою з Пулєвим ми хочемо провести бій за абсолютного чемпіона світу. Всі розуміють, що є Усик, який після бою Джошуа проти Пулєва скаже, що він обов'язковий претендент.

Це буде ще одна проблема, яку потрібно буде вирішити. Сподіваюся, вони зможуть вирішити будь-яку проблему - це робота посередників, удачі їм", - сказав Гірн.