Лопес: Ломаченко наближається до завершення кар'єри

Український боксер Василь Ломаченко вже пройшов пік своєї кар'єри.

Про це заявив наступний суперник українця Теофімо Лопес.

"Думаю, 17 жовтня переможця визначатимуть багато факторів, не тільки перевага в антропометрії. Я маю на увазі бійцівський інтелект, роботу ніг і все інше. Так що вся справа не тільки в протистоянні великого хлопця з маленьким. Я не буду покладатися тільки лише на перевагу в габаритах.

Я не блефую, я реально вважаю, що Ломаченко пройшов кар'єрний пік і наближається до завершення кар'єри. І він не просто так перейшов в легку вагу, це було вимушене рішення.

Чому вважаю, що Ломаченко вже йде на спад? Скажу так, є багато факторів, які залишаються за камерою. Вам доведеться просто повірити мені на слово", - заявив Лопес.