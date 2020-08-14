 WBC ініціює створення нової вагової категорії | Бокс | Champion.com.ua
Мій профіль
Суркіс назвав бюджет Динамо
Сьогодні 13:51 5623 2
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 21:28 857
ОФІЦІЙНО. Волинь звільнила Тлумака
Сьогодні 21:08 258
Сассуоло готовий заплатити 4 млн євро за захисника Шахтаря
Сьогодні 15:10 840
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:46 2289
Лопес: Ломаченко віддав мені 800 тисяч доларів? Це брехня
Сьогодні 13:33 1720
Франков: Старт в 1/4 фіналу Кубка України - ініціатива Шахтаря
Сьогодні 12:25 1247
Три клуби Першої ліги давали Балканам 300 тисяч гривень за перемогу над Інгульцем
Сьогодні 11:33 1449 1
Суркіс: Просто так Циганкова ніхто не відпустить, але пропозиції розгляну
Сьогодні 11:15 1078
Лопес зухвало прокоментував угоду з Ломаченком
Сьогодні 08:08 4977
Блоги
Про підготовку до весілля та нові зуби Зінченка - Влада Седан
Про підготовку до весілля та нові зуби Зінченка - Влада Седан Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:42 54
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні
12 років тому українські шаблістки виграли Олімпіаду в Пекіні Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:20 455
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 12 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
Вчора 22:14 4424
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 1015
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 5954
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 997
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1579
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1788
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці Valeriy Ruchka
11.08.2020 18:58 377
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор Valeriy Ruchka
11.08.2020 16:17 7475 1
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:45 436
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари Андрій Твердохліб
11.08.2020 14:37 1230 1
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області Valeriy Ruchka
11.08.2020 12:22 810
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів?
Несправедливо забуті - українці віцечемпіони Європи 2000. Як склалася доля євротріумфаторів? Valeriy Ruchka
11.08.2020 11:25 1199
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє
Шахтар - Базель: як команди грали між собою востаннє Valeriy Ruchka
11.08.2020 10:30 409
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:47 Футбол В Умтіті коронавірус. Барселона сьогодні зіграє з Баварією в ЛЧ 48
21:42 Блог Про підготовку до весілля та нові зуби Зінченка - Влада Седан 67
21:36 Бокс WBC ініціює створення нової вагової категорії між важкою вагою і хевівейтом 220
21:28 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 857
21:24 Футбол Мессі та Суарес у старті Барселони на матч з Баварією 221
21:08 Пряма трансляція Барселона - Баварія: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 466
21:08 Футбол ОФІЦІЙНО. Волинь звільнила Тлумака 258
20:52 Формула 1 Гамільтон з відривом виграв другу практику на Гран-прі Іспанії 359
20:39 Футбол Цітаішвілі: Моя мета - стати лідером Динамо 381
20:29 Футбол Метал буде грати в другій лізі, Карпати не подавали заявку на атестацію 906
20:09 Футбол Фонсека проводить свій відпочинок в Україні і стежить за гравцями Динамо 883
19:55 Баскетбол Медведенко: Українському спорту потрібне повне перезавантаження 435
19:40 Футбол Вест Гем може отримати трансферний бан 755
19:27 Футбол Десна без проблем перемогла Олімпік у товариському матчі 757
19:20 Пряма трансляція Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 220
19:10 Футбол Барселона шукає головного тренера на заміну Сетьєну 804
18:56 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Ліон: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 219
18:55 Футбол Тайсон знаходиться у сфері інтересів Аталанти 839
18:46 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 31673
18:39 Теніс Марченко потрапив у заявки двох турнірів в Італії 697
18:29 Футбол Луческу: У Шахтаря феноменальна організація гри, Інтеру буде непросто 709
18:15 Футбол Сілва буде заробляти 2,5 млн євро за сезон у Динамо 3692
17:55 Футбол Гармаш тренується з першою командою Динамо, - Шах і Шах 1507
17:40 Баскетбол Медведенко: Не час для 12 клубів. У нас просто немає стільки класних українських баскетболістів 393
17:28 Футбол Нападника збірної Білорусі відпустили на свободу після ув'язнення 857

WBC ініціює створення нової вагової категорії між важкою вагою і хевівейтом

Сьогодні 21:36 220 0
За його словами, категорія повинна мати власну назву
WBC ініціює створення нової вагової категорії між важкою вагою і хевівейтом
#WBC

Джерело - Fightnews.

Промоутер Дон Маджескі запропонував всесвітньому боксерському союзу ввести нову категорію між важкою вагою (до 90,7 кг) і хевівейтом (понад 90,7 кг).

Про це повідомляє Fightnews.

За його словами, категорія повинна мати власну назву. Він запропонував "дредноут" (з англ. - нічого не боятися).

Всі присутні позитивно сприйняли цю ідею. Президент WBC Маурісіо Сулейман підкреслив, що хевівейт завжди буде ім'ям вищого дивізіону.

Ліміт нової категорії може бути встановлений на рівні 102 кг. Цим питанням займеться спеціальний комітет.

Бій Ломаченка - Лопес відбудеться 17 жовтня.

Нагадаємо, президент WBA захворів на коронавірус.

Коментарі ()