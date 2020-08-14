За його словами, категорія повинна мати власну назву

Джерело - Fightnews.

Промоутер Дон Маджескі запропонував всесвітньому боксерському союзу ввести нову категорію між важкою вагою (до 90,7 кг) і хевівейтом (понад 90,7 кг).

Про це повідомляє Fightnews.

За його словами, категорія повинна мати власну назву. Він запропонував "дредноут" (з англ. - нічого не боятися).

Всі присутні позитивно сприйняли цю ідею. Президент WBC Маурісіо Сулейман підкреслив, що хевівейт завжди буде ім'ям вищого дивізіону.

Ліміт нової категорії може бути встановлений на рівні 102 кг. Цим питанням займеться спеціальний комітет.

Бій Ломаченка - Лопес відбудеться 17 жовтня.

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