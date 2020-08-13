Дата бою змістилася на два тижні

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (WBA / WBO / WBC Franchise) і Теофімо Лопесом (IBF) відбудеться 17 жовтня.

Про це повідомляє ESPN.

Відзначається, що Лопес після тривалих переговорів погодився провести цей бій.

Раніше Лопес погрожував, що не вийде на бій проти Ломаченка за обіцяний йому гонорар в 1,2 млн доларів. Нібито Теофімо готовий підписатися на цей бій не менш ніж за 2 млн доларів.

Раніше, Ломаченко віддасть Лопесу 800 тисяч доларів зі свого гонорару.