 Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня | Бокс | Champion.com.ua
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Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня

Сьогодні 10:25 565 0
Дата бою змістилася на два тижні
Бій Ломаченка і Лопеса відбудеться 17 жовтня
#Ломаченко, #Лопес

Джерело - sportarena.com.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком (WBA / WBO / WBC Franchise) і Теофімо Лопесом (IBF) відбудеться 17 жовтня.

Про це повідомляє ESPN.

Відзначається, що Лопес після тривалих переговорів погодився провести цей бій.

Раніше Лопес погрожував, що не вийде на бій проти Ломаченка за обіцяний йому гонорар в 1,2 млн доларів. Нібито Теофімо готовий підписатися на цей бій не менш ніж за 2 млн доларів.

Раніше, Ломаченко віддасть Лопесу 800 тисяч доларів зі свого гонорару.

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