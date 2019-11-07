 Наоя Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію | Бокс | Champion.com.ua
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Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію

Сьогодні 17:17 797 0
Іноуе на прізвисько Монстр став переможцем Світової боксерської суперсерії
Іноуе виграв Світову боксерську суперсерію
#Іноуе, #бокс

Джерело - isport.ua.

Сьогодні, 7 листопада, у японському місті Сайтама відбувся фінальний поєдинок турніру Всесвітньої боксерської суперсерії в найлегшій вазі.

У головному бою зійшлися японець, володар пояса IBF, Наоя Іноуе (19–0, 16 KO) та філіппінський ветеран Ноніто Донейр (40–6, 26 KO), суперчемпіон WBA. На кону стояли трофей Мухаммеда Алі і два титули чемпіона світу, за версіями WBA (Super) і IBF.

Перевага під час бою переходила від одного до іншого боксера, а у десятому раунді 36-річний ветеран остаточно втомився, чим скористався молодий боксер з Японії і відправив опонента в нокдаун. Однак Донейр зміг продовжити поєдинок, який дійшов до рішення суддів.

У підсумку переможцем Всесвітньої боксерської Суперсеріі став Ноая Іноуе, об'єднавши пояси WBA Super і IBF. Рахунок на записках суддів: 116-110, 117-109, 114-113.

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