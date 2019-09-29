Обов'язковий претендент на пояс WBC в легкій вазі Девін Хейні (23-0, 15 КО) хоче перемогти усіх суперників українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC Василя Ломаченко (14-1, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я хочу завоювати всі пояси. Я стану абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, а після піднімуся в першу напівсередню вагу. Ломаченко боксував з Гільєрмо Рігондо, який піднявся заради цього бою на дві вагові категорії.

У Василя також був хороший поєдинок з Люком Кемпбеллом. Цей бій мав сенс, оскільки Люк був значно більший за українця. У поєдинку з Кемпбеллом Ломаченко програв кілька раундів. Також Василь бився з Хорхе Лінаресом.

Я відчуваю, що можу перемогти всіх боксерів, яких перемагав Ломаченко. У цьому списку немає такого бійця, в бою з яким у мене були б проблеми", - розповів Хейні.