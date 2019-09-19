Українські боксери серед найкращих у світі

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO, WBC і WBA Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією видання The Ring.

На другому місці опинився американець Теренс Кроуфорд, на третьому Сауль Альварес з Мексики. Четвертий рядок належить японцю Наоя Іноуе.

Інший представник України Олександр Усик, який очікує на дебют у суперважкій вазі - займає п'яте місце.

Десятку найкращих займає філіппінець Менні Пак’яо.

Нагадаємо, Ломаченко в своєму минулому бою проти Люка Кемпбелла переміг одноголосним рішенням суддів. У 11-му раунді британець був посланий в нокдаун, але все ж протримався всю дистанцію поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій з Пак’яо.