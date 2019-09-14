Бій Ломаченка - Іноуе може відбутися через рік

Через рік можуть зустрітися на рингу українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) та чемпіон IBF і WBA в найлегшій вазі Іноуе Наоя (18-0, 16 КО).

Про це промоутер українця Боб Арум заявив Fight Hub TV.

"Я знаю те, що Інуе - великий хлопець, тоді як Ломаченко - насправді напівлегка вага. Думаю, ми можемо звести їх в напівлегкій вазі.

Це буде можливо десь через рік. Це буде відмінний бій", - сказав Арум.