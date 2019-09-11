Американський боксер Джервонта Девіс (22-0, 21 KO) хоче провести титульний бій із українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 KO).

Про це розповів сам спортсмен.

"Я просто хочу піднятися вище і спробувати завоювати більше поясів. Я маю намір стати одним з топів. Мені здається, що рішення перейти в легку вагу і спробувати взяти там один з титулів - краще для мене.

Я хочу опинитися в положенні, в якому можна буде розраховувати на титульний бій. Якщо я зможу вийти на чемпіона або на поєдинок, який дасть мені шанс на титульний бій, це буде круто. Безумовно, Ломаченко - один з топових опонентів для мене в 130 і 135 фунтах. Я впевнений, що ми поб'ємося, але це станеться в слушний час", - розповів Девіс.