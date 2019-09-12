20-річний американський боксер Девін Хейні вказав на свою основну перевагу перед українцем Василем Ломаченко.

Про це розповів сам боксер.

"Я не суджу про бійця по одному виступу, але в цьому бою Ломаченко показав свої вади. Якби замість Кемпбелла був швидший хлопець, з великим IQ в рингу, молодший і вибухонебезпечний, хто знає, як це все пройшло б.

Я думаю, я добре провів би з ним бій. У мене є швидкість, у мене є рух, у мене хороше IQ в рингу. Він бився з хорошими опонентами, але він не бився ні з ким з таким стилем, як у мене .... Також на моєму боці молодість. Ломаченко не стає молодшим, він старіє кожен день, але він все ще показує відмінні виступи, він все ще чудовий боєць. Я хочу побитися з ним, тому що всі говорять, що він кращий", – відзначив Хейні.